سفارة مصر بنيودلهي تتابع حالة طفلة مصرية تجرى لها عملية زراعة قلب بالهند

صرحت الدكتورة هبة المراسي، سفير مصر لدى الهند، أمس الاثنين، بأن السفارة تواصلت مع أسرة الطفلة أروى محمد أحمد دويدار، التي تبلغ من العمر أحد عشر عاماً وتعاني من تضخم في عضلة القلب، وتتلقى العلاج بأحد المستشفيات تمهيدا لاجراء عملية زراعة قلب لها.

وأضافت السفيرة هبة المراسي أنه تم بحث تقديم المساعدة والدعم اللازمين للطفلة أروى خلال فترة تواجدها في الهند والتي ستمتد إلى ثمانية أشهر.

وأوضحت أن السفارة تعكف حالياً على التواصل مع إدارة مستشفى "فورتيس مالار" Fortis Malar ، الواقعة بمدينة تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو بجنوب الهند، والتي من المقرر أن يتم إجراء عملية زراعة القلب بها.

كما أجرت السفيرة اتصالاً هاتفيا صباح أمس الاثنين، بوالد الطفلة أروى للاطمئنان على حالتها الصحية ، والتعرف علي التحاليل والفحوصات الطبية التي ستجريها بالمركز الطبي بمدينة تشيناي تمهيداً لإجراء العملية الجراحية.

وأكدت السفيرة لأسرة الطفلة حرص السفارة على التواصل معهم بشكل دوري لمتابعة الحالة الصحية للطفلة عن قرب، وحل جميع المشكلات وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم خلال فترة إقامتهم بالهند، متمنية للطفلة المصرية الشفاء العاجل والعودة بسلامة الله إلى أرض الوطن.