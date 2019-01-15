مجلس الوزراء ينفي تأجيل الأعمال الإنشائية بمشروع «المتحف القومي للحضارة»

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن إصدار قرار بتأجيل الأعمال الإنشائية بمشروع المتحف القومي للحضارة المصرية.

وأوضح المركز الإعلامي -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الثلاثاء- أنه قام بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتأجيل أي أعمال بالمتحف، وأن معدلات العمل به تسير وفقا للإطار الزمني المحدد للانتهاء من المشروع وافتتاحه كليا في 2020، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تهدف للنيل من جهود الدولة في ملف الآثار.

وأشارت وزارة الآثار إلى أنه تم افتتاح قاعة العرض المؤقت بالمتحف القومي للحضارة المصرية أوائل عام 2017 عن تطور الصناعات التراثية في مصر، كما سيتم افتتاح 3 قاعات أخرى منه خلال منتصف العام الحالي، وهي: العرض المركزي، والمومياويات الملكية، ومتحف العاصمة، وذلك وفقا لخطة العمل المتبعة.

كما شددت الوزارة على حرصها الدائم على تطوير وتأهيل كافة المتاحف الأثرية بشكل دوري، وذلك في إطار الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري، الذي يمتد عبر آلاف السنين.

وناشدت وزارة الآثار وسائل الإعلام ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل تلك الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، لافتة إلى أنه في حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل معها عبر البريد الإلكتروني: (moa.complaints@gmail.com).