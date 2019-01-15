البابا تواضروس الثاني يترأس احتفالية توزيع جوائز مسابقة التصوير «مصر جميلة»

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، احتفالية المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الخاصة بتوزيع جوائز مسابقة التصوير "مصر جميلة" بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وافتتح قداسة البابا تواضروس الثاني - على هامش الحفل - المعرض الملحق بالمسرح للصور المشاركة في المسابقة بمختلف فروعها.

كان المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد طرح مسابقة للتصوير الفوتوغرافي بمناسبة احتفالات الكنيسة بعدد من المناسبات خلال الفترة الماضية من ضمنها مرور 100 عام على تأسيس مدارس الأحد، واليوبيل الذهبي لظهور السيدة العذراء بكنيستها بالزيتون واليوبيل الذهبي لإنشاء الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتتضمن المسابقة التي يرعاها قداسة البابا تواضروس الثاني، اسم "مصر الجميلة"، 3 محاور للتسابق وهي: مصر البشر: الناس، ومصر الحجر: الآثار، ومصر القمر: الطبيعة، وعلى 3 مستويات هي، مسابقة المصورين المحترفين: لمن تجاوز 18 عامًا، والمسابقة المفتوحة: لجميع الأعمار، و المسابقة الطلابية خاصة بطلاب الجامعات، والمسابقة متاحة لجميع المصريين المقيمين داخل مصر وخارجها.

ويتم منح جوائز في كل مجال بشكل مستقل، ويحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قيمتها 15 ألف جنيه، والفائز بالمركز الثاني على جائزة قيمتها 10 آلاف جنيه، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على جائزة قدرها 5 آلاف جنيه، إلى جانب 5 جوائز تشجيعية كل جائزة قيمتها 3 آلاف جنيه، و10 جوائز تشجيعية كل جائزة قيمتها ألف جنيه.