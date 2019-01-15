الموانئ الكويتية: استئناف الملاحة البحرية بمينائي الشويخ والدوحة بعد توقفها مؤقتا

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، مساء أمس الاثنين، استئناف حركة الملاحة البحرية في ميناءي الشويخ والدوحة بعد توقفها مؤقتا لسوء الأحوال الجوية؛ وذلك بعد تحسن حالة الطقس في الكويت.

وذكرت المؤسسة الكويتية - في بيان - إنه تم استئناف العمل في الميناءين بناءً على الإفادات الميدانية من مديري العمليات البحرية بتحسن العوامل الجوية.

وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق أمس، توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والدوحة والشعيبة، مؤقتا بسبب تقلبات الأحوال الجوية، وزيادة سرعة الرياح الجنوبية عن 30 عقدة (نحو 55 كيلومترا) في الساعة.