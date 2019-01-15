إحياء المباحثات الروسية الأمريكية في جنيف لحل خلافات معاهدة الصواريخ

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن اجتماعا سيعقد اليوم الثلاثاء مع مسؤولين أمريكيين، في جنيف بشأن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، إن موسكو مستعدة للعمل مع واشنطن لحل الخلافات بشأن المعاهدة"، داعيا إلى التخلي عن وضع شروط مسبقة ولغة التهديد.

وأضاف ريابكوف أن "مسألة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ليست ضمن أجندة اللقاء" المرتقب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أكتوبر الماضي اعتزام بلاده الانسحاب من معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، مبررا قراره بانتهاك روسيا لبنودها وقيام الصين بتطوير هذا النوع من السلاح.