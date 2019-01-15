الوزراء: توثيق مراحل إنشاء البرج الأيقوني في فيلم تسجيلي

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء تفقد أمس منطقة الأبراج بمشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تضم البرج الأيقوني الأطول في القارة الإفريقية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، أمس الاثنين، أنه تم البدء بالفعل في أعمال إنشاء البرج الذي سيصل ارتفاعه إلى 385 مترًا، متابعًا أنه سيتم صب القواعد الخرسانية المسلحة للبرج على امتداد 96 ساعة متواصلة، ما وصفه بالوقت القياسي لذلك سيتم توثيق الأمر في فيلم تسجيلي.

وأضح أن هذا البرج واحدًا من 20 برجًا أخرين من المقرر أن يضمهم حي المال والأعمال، متنوعة الاستخدام بين أغراض سكنية وتجارية وإدارية وفندقية، مشيرًا إلى تولي إحدى الشركات الصينية إنشاء الأبراج وتدريب حوالي 11 ألف عامل مصري على ما توصل إليه العلم الحديث في مجال الإنشاءات.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، الأعمال الإنشائية لمنطقة الأبراج بمشروع حي المال والأعمال وحي جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة.