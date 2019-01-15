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برنامج الغذاء العالمي «يقلق» إزاء الأوضاع المتردية للنازحين السوريين في منطقة الركبان

جنيف - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 15 يناير 2019 - 3:27 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 يناير 2019 - 3:27 م

أعرب المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي، هيرفيه فيرهوسيل، عن قلق المنظمة الدولية، والأمم المتحدة بشكل بالغ ازاء الظروف "البائسة" المتزايدة التى يواجهها أكثر من 40 ألف سوري فروا إلى منطقة "الركبان" بالصحراء بالقرب من الحدود الأردنية.

وأشار المتحدث -في سياق مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء- إلى أن هؤلاء النازحين ومعظمهم من النساء والأطفال، ظلوا في الموقع لأكثر من عامين في ظل ظروف قاسية، حيث عانوا من قلة المساعدات الإنسانية، والصعوبات البالغة للحصول على الرعاية الطبية وغيرها من الخدمات الأساسية.

وأضاف أن برنامج الغذاء العالمي والأمم المتحدة دعيا إلى تنظيم قافلة ثانية مشتركة بين الوكالات، وتقديم مساعدات في أقرب وقت ممكن عقب القافلة الأخيرة المشتركة بين الوكالات في نوفمبر الماضي، مؤكدا أن برنامج الغذاء العالمي والأمم المتحدة سيواصلان دعوة جميع الأطراف لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى المحتاجين، بما يتماشى مع التزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأوضح أن الأمم المتحدة تخطط لإجراء "مسح نوايا"، وذلك خلال القافلة المشتركة القادمة للأمم المتحدة والمنظمات "الشريكة"، وبهدف إثراء المناقشات حول الحلول الدائمة لهؤلاء النازحين.


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