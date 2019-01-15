الاستخبارات الداخلية بألمانيا تصنف حزب البديل اليميني كحالة فحص

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ذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) صنفت حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض على أنه حالة فحص.

وأضافت المصادر أن الهيئة أعلنت أيضا "الجناح" القومي اليميني بالحزب تحت قيادة رئيس الحزب في ولاية تورينجن الألمانية بورن هوكه وكذلك منظمة "شباب حزب البديل" على أنهما حالتا اشتباه.

يذكر أن صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية ذكرت أنباء عن ذلك في وقت سابق.

يشار إلى أنه لا يتم السماح بمراقبة مخبرين سريين وباستخدام وسائل استخباراتية أخرى بشكل أساسي في حالة الفحص. ولكن حالة الاشتباه تعد مرحلة أعلى، تكون المراقبة حينئذ ممكنة، حتى وإن كانت مقيدة للغاية.