مجلس العموم البريطاني يصوت بأغلبية أعضائه ضد خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي

صوت مجلس العموم البريطاني بأغلبية أعضائه ضد خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وجاء التصويت الذي جرى مساء اليوم الثلاثاء، ضد اتفاق الخروج بأغلبية 432 صوتا مقابل 202 صوت.

وعقب ذلك التصويت قالت ماي: "من الواضح أن أعضاء البرلمان لا يدعمون الاتفاقية"، موضحة أنه على الرغم من ذلك فإن الحكومة تحترم إرادة البرلمان.

وقد وصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مسألة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت" بأنها قضية تتعلق بالاقتصاد والأمن ومستقبل الأجيال القادمة بالنسبة لبريطانيا.

وقالت تيريزا ماي - في حديثها أمام أعضاء البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء، قبيل التصويت- إن الاتفاقية التي بصدد التصويت عليها تحمي حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة المتحدة ومواطني المملكة المتحدة المقيمين في بلدان الاتحاد الأوروبي، أما بدون هذه الاتفاقية لن يكون من الممكن التوقيع على اتفاق تبادلي لحفظ هذه الحقوق.