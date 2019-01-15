الرئيس السوداني: ترتيبات لتوفير الوقود بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير عن ترتيبات لتوفير المواد البترولية عبر الموارد المحلية وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على سد الفجوة من النقد الأجنبي ورفع عائدات الصادرات غير البترولية.

وقال البشير - خلال حديثه أمس الاثنين، أمام قيادات الإدارة الأهلية والأحزاب بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور - إن الدولة وفرت نحو 4 مليارات دولار من عائدات صادرات المواد غير البترولية، في الوقت الذي تبلغ فيه حاجة السودان من النقد الأجنبي 8 مليارات دولار.

وأضاف "نحن نعمل على ترتيب كل الأمور ، نعم هي ليست سهلة ، ولكن حالياً موقف الدقيق والقمح تم ترتيبه" ، مؤكدا التزام الدولة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة عبر عملية سياسية نزيهة تكون نموذجاً مثل الحوار الوطني.

وتابع "لن نفرط في الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره، ولن نسمح بتدميره ولن نسلم السلطة إلا لمن يختاره الشعب السوداني".

ونوه بأن السودان يواجه مشكلة إقتصادية مثل الكثير من الدول ولديه من الموارد ما يمكّنه من تجاوزها.

واستعرض البشير الجهود المبذولة لتعزيز السلام والحوار مع حملة نزع السلاح ، لافتا إلى أن بعض قادة الحركات المسلحة يرفض بعناد خيارات السلام لتستمر معاناة المواطنين.