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الرئيس السوداني يعلن عن ترتيبات لتوفير البترول عبر الموارد المحلية بدعم من الإمارات

الخرطوم
نشر فى : الثلاثاء 15 يناير 2019 - 6:46 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 يناير 2019 - 6:46 م


أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، عن ترتيبات لتوفير المواد البترولية عبر الموارد المحلية وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت شبكة "الشروق" السودانية، اليوم الثلاثاء، عن البشير قوله ، خلال حديثه أمس الاثنين أمام قيادات الإدارة الأهلية والأحزاب بمدينة نيالا، إن الحكومة تعمل على سد الفجوة من النقد الأجنبي ورفع عائدات الصادرات غير البترولية.

وأضافت أن "الدولة وفرت نحو 4 مليارات دولار من عائدات صادرات المواد غير البترولية، في الوقت الذي تبلغ فيه حاجة البلاد من النقد الأجنبي 8 مليارات دولار".

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