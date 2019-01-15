الرئيس السوداني يعلن عن ترتيبات لتوفير البترول عبر الموارد المحلية بدعم من الإمارات



أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، عن ترتيبات لتوفير المواد البترولية عبر الموارد المحلية وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت شبكة "الشروق" السودانية، اليوم الثلاثاء، عن البشير قوله ، خلال حديثه أمس الاثنين أمام قيادات الإدارة الأهلية والأحزاب بمدينة نيالا، إن الحكومة تعمل على سد الفجوة من النقد الأجنبي ورفع عائدات الصادرات غير البترولية.

وأضافت أن "الدولة وفرت نحو 4 مليارات دولار من عائدات صادرات المواد غير البترولية، في الوقت الذي تبلغ فيه حاجة البلاد من النقد الأجنبي 8 مليارات دولار".