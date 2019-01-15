عميد حقوق المنصورة عن تخفيف عقوبة طالب الحضن: مراعاة لحداثة سنه وخوفا على مستقبله

قال الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، ورئيس لجنة التأديب بالكلية المختصة بالنظر في واقعة احتضان شاب لفتاة في الجامعة، إن الطالب المعني بالواقعة، كان قد قدم تظلمًا ضد قرار الفصل بسنتين، تم رفعه إلى المجلس التأديبي الاستئنافي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم سماع عذر الطالب، موضحًا أنه تم تخفيف العقوبة إلى فصله لمدة فصل دراسي أول من العام الجامعي الحالي، نظرًا لحداثة سنه وخوفًا على مستقبله.

وذكر أن هذه العقوبة جمعت بين تحقيق الردع من جهة، والمساواة بين عقوبة الطالب والفتاة من جهة أخرى، بعد تخفيف العقوبة الموقعة على الفتاة من قبل جامعة الأزهر لفصل دراسي واحد، متابعًا: «المساواة بين الطرفين أفضل».

وقضى المجلس التأديبي الاستئنافي، اليوم بجامعة المنصورة، تخفيف عقوبة الطالب المعني بواقعة احتضان شاب لفتاة داخل الحرم الجامعي، بفصل لمدة فصل دراسي واحدًا بدلًا من عامين دراسيين.

ويُذكر أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وجه بإعادة النظر في عقوبة طالبة «الحضن»، التي عاقبها المجلس التأديبي الأعلى للطلاب بجامعة الأزهر، بفصلها نهائيًا من الجامعة وكل فروعها؛ بعد ارتكابها فعلًا وصف بالفاضح من قبل البعض في الحرم الجامعي، وانتشار الفيديو المعروف إعلاميًا بـ«حضن جامعة المنصورة».