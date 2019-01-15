إلغاء مئات الرحلات الجوية في ألمانيا بسبب إضراب عمال الأمن

ألغيت مئات الرحلات الجوية، اليوم الثلاثاء، في عدد من المطارات الألمانية نتيجة إضرب عمال الأمن في 8 مطارات، هي هامبورج، هانوفر، بريمين، فرانكفورت، ميونخ، لايبزج، درسدن وإرفورت، منذ مساء أمس.

وأشار الإذاعة الألمانية، في تقرير لها اليوم، إلى أنه تم إلغاء 600 رحلة جوية بمطار فرانكفورت وحده، والذي يعد أكبر مطارات ألمانيا، منها 400 رحلة لشركة "لوفتهانزا" وذلك من مجموع رحلاتها بالمطار والبالغة 640، كما تم إلغاء 100 رحلة لـ"لوفتهانزا" من إجمالي 630 رحلة من وإلى ميونخ.

وتطالب نقابة "فيردي" للعاملين بقطاع الخدمات بألمانيا برفع الأجور في الأطقم الأمنية إلى 20 يورو في الساعة، وكانت مفاوضات الأجور بين النقابة والاتحاد قد باءت بالفشل، ما دفع النقابة للدعوة إلى إضرابات تحذيرية على خلفية خلاف حول أجور نحو 23 ألف عامل في السلامة الجوية.