«ماي» تواجه شبح الهزيمة مع مناقشة البرلمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

من المتوقع أن تتعرض رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، لهزيمة ثقيلة في البرلمان على الرغم من آخر محاولتها لإقناع النواب بدعم الاتفاق الذي توصلت إليه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويعد التصويت بمثابة الذروة السياسية للنزاع المرير داخل بريطانيا بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، منذ أن صوتت أغلبية لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء وطني في يونيو 2016.

ولدى بدء النقاش اليوم الثلاثاء، قال المدعي العام جيفري كوكس، كبير المستشارين القانونيين للحكومة المحافظة إن اتفاق ماي يقدم "السبل الضرورية لتأمين خروج منظم (من الاتحاد الأوروبي)".

وكانت ماي قد تعهدت بأن يجري البرلمان "تصويتا هادفا" على اتفاق الخروج، لكنها أجلت التصويت في منتصف ديسمبر بعدما أعترفت أنها تعرضت لهزيمة بهامش كبير.

ويصوت المشرعون على أربعة تعديلات، تشمل تعديلين سيغيران اتفاق "شبكة الأمان الخاصة بايرلندا" لضمان الابقاء على الحدود الايرلندية مفتوحة، قبل التصويت الرئيسي على اتفاق الخروج في وقت لاحق.

وناشدت وزيرة العمل والمعاشات أمبر رود المحافظين المعارضين قائلة "ضعوا بلادكم أولا.. هذا هو الاتفاق المناسب".