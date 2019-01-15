رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بسرعة الرد على نتائج التصويت الحاسم على اتفاق «بريكست»

صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، بأن ماي تعهدت بسرعة الرد على نتائج التصويت الذي سيجرى الليلة داخل البرلمان البريطاني بشأن اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ونقلت قناة سكاي نيوز البريطانية عن المتحدث الرسمي، قوله إن ماي أخبرت الوزراء البريطانيين -خلال اجتماع وزاري صباح اليوم- بأن الحكومة هي خادمة الشعب، وأعربت عن إيمانها بضرورة تحقيق نتائج الاستفتاء الذي أجري في عام 2016 بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبسؤاله حول إمكانية أن تتقدم ماي باستقالتها إذا منيت بهزيمة خلال التصويت الذي سيجري الليلة، قال المتحدث إن "رئيسة الوزراء عازمة على تحقيق إرادة الشعب البريطاني".