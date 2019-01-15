634 مخالفة إشغال طريق و20 كيلو من الأسماك الفاسدة في حملة مكبرة بكفر الدوار

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء أحمد علي مرزوق، أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، من ضبط 634 مخالفة إشغال طريق ثابت ومتحرك، وإعدام 20 كيلو جرامًا من الأسماك منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمى، وذلك خلال حملة مشتركة مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالبحيرة برئاسة العقيد محمد رشدي.

كما أسفرت الحملة عن تحرير عدد 23 محضر "جنح" تنوع ما بين "عدد 8 محاضر تلوث بيئة، عدد 2 محضر تعد على حرم الري، وعدد 6 محاضر إدارة منشآت بدون ترخيص"، فضلًا عن التحفظ على 6 أطنان و 75 كيلو أعلاف وأسمدة متنوعة للإتجار فيها بدون ترخيص.

تم مصادرة الإشغالات والمضبوطات، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعرضهم على النيابة، وقد جاء هذا في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المشتركة لضبط المخالفين.