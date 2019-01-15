اليمن: استهداف الميليشيات لمخيم بني جابر بالحديدة للمرة الثانية يستوجب محاسبة دولية

استنكر وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، استهداف الميليشيات الانقلابية، اليوم الثلاثاء، لمخيم بني جابر للنازحين الممول من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الخوجة بمحافظة الحديدة، بقنبلة يدوية أدت إلى إصابة 5 نازحين بينهم 4 أطفال، وإلحاق أضرار كبيرة في المخيم.

وأكد فتح، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه الجريمة التي نفذتها الميليشيات للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر تستوجب محاسبة دولية وتضاف إلى جرائم الحرب التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين، مطالبًا منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ليزا غراندي بإدانة هذا العمل الإرهابي ورفع تقرير شامل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن يوضح الجرائم التي يمارسها الحوثيون بحق المدنيين والنازحين في الحديدة وعدد من المحافظات.

ودعا فتح المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية التي نصت عليها المواثيق والقوانين الأممية والدولية والضغط على الميليشيات الانقلابية للوقف الفوري لكافة الجرائم التي تمارسها بحق الشعب اليمني في عدد من المحافظات.

ووجه السلطة المحلية في المحافظة إلى تقديم الدعم العاجل والسريع للنازحين في المخيم، وتقديم تقرير شامل عن آثار هذا الحادث، مثمنًا جهود العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان في تقديم الدعم الطبي السريع للمصابين في المخيم.