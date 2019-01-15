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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي الطيرة في مدينة رام الله

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 15 يناير 2019 - 1:38 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 15 يناير 2019 - 1:38 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، حي الطيرة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن جنود الاحتلال تمركزوا في محيط دوار نبيل عمرو في الحي، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا جنوب رام الله واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

وصادرت قوات الاحتلال تسجيلات كاميرات المراقبة من على العمارات والمحلات التجارية، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، حيث ألقى الشبان الحجارة نحو القوات التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت نحو الشبان.


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