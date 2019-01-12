زوجة وزير التعليم: «شوقي» لديه إصرار على استكمال مشروعه

استضاف برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء أمس الاثنين، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في حلقة خاصة، ضمت أفراد عائلته.

وقالت الدكتورة زينب المرشدي، زوجة الدكتور طارق شوقي، إن زوجها يعاني كثيرًا من الإرهاق نتيجة عمله الكثير خلال اليوم، موضحة أنه يحاول أن يقوم بهواية ما لكسر هذا النمط المرهق.

وأوضحت أن الدكتور طارق شوقي، متحمس ولديه إصرار شديد على استكمال مشروع تطوير التعليم، مشيرة إلى أن هناك تصيد للأخطاء في بعض الأحيان.

وتابعت: «هو بيتكلم بكل مباشرة وبوضوح، لكن ببتاخد جملة وتتعمل عليها حملات وهاشتاجات بدون أي مناسبة».