رئيس البنك المركزي الأوروبي يتحدث اليوم حول مدى صلابة التوسع الاقتصادي في المنطقة

من المقرر أن يخرج رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، عن صمته اليوم الثلاثاء، بعد شهر من الشكوك المتزايدة حول مدى صلابة التوسع الاقتصادي في المنطقة.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" بأن حديث دراجي سوف يمثل أول ظهور له أمام البرلمان الأوروبي هذا العام في ستراسبورج، وربما يكون أخر ظهور له قبل صدور قرار السياسة النقدية للبنك في 24 من يناير الجاري.

ومن المقرر أن يتحدث، خلال ساعات، عن استكشاف ما إذا كانت ألمانيا، التي تمثل أكبر اقتصاد في المنطقة ومركز قوة مفترض، قد انهت العام الماضي في حالة ركود.

وسيكون ذلك من بين أكثر التطورات المثيرة للقلق، بعد سلسلة من البيانات الضعيفة التي تثير بعض التساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيصبح قادرا على البدء في رفع أسعار الفائدة.

ورغم أن البنك المركزي قد نجح في وقف برنامج شراء السندات الخاص به في الشهر الماضي بدون تعكير صفو الأسواق، قام المستثمرون من جانبهم بوأد أي فرصة لرفع سعر الفائدة هذا العام، ويتساءلون عما قد يفعله صانعو السياسة إذا تحول التباطؤ إلى ما هو أسوأ.