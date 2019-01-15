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بوتين يبحث مع رئيس زيمبابوي سبل تنمية العلاقات بين البلدين

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 15 يناير 2019 - 6:22 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 15 يناير 2019 - 6:22 ص

يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، تنمية العلاقات بين البلدين القضايا المهمة الدولية والإقليمية.


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