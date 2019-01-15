انطلاق فعاليات أسبوع برلين للأزياء بالعاصمة الألمانية

تجمع مصممو أزياء وعارضات ومصورين من جميع أنحاء العالم في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الثلاثاء، لحضور مراسم انطلاق أسبوع برلين للأزياء.

وبدأت العروض في مبنى "إي فريك"، الذي كان ناديا للحفلات الموسيقية الصاخبة، باستعراض الملابس الرياضية لشركة "بوجنر".

وستشمل أبرز الفعاليات في ذلك الأسبوع مشاركة للمصممة النمساوية مارينا هورماندير، التي تعرض أحدث تشكيلاتها، وظهورا للممثلة الأمريكية سارة رافرتي، التي لعبت دور البطولة إلى جانب ميجان ماركل في الدراما الأمريكية "سوتس" لمارك كاين.

كما سيشهد الحدث أيضا ظهورا لعلامات مثل "رياني" و"كيليان كيرنر" والمصممة النمساوية لينا هوشيك والألمانية آنيا جوكيل.

ومن المتوقع أن يشارك نحو 70 ألف زائر في ذلك الحدث الذي يستمر حتى يوم الخميس والذي سيشهد نحو 30 عرضا للأزياء إلى جانب معارض تجارية.

ويعقد أسبوع برلين للأزياء مرتين سنويا منذ عام 2007.