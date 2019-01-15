الجامعة العربية تنفي وساطة الأمين العام لحل أزمة ليبيا ولبنان

أكد السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، أنه لم يطلب من الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط الوساطة بين ليبيا ولبنان، بشأن المشاركة الليبية في أعمال "القمة العربية التنموية": الاقتصادية والاجتماعية، المقرر عقدها في لبنان الأحد المقبل.

جاء ذلك رداًعلى سؤال حول ماإذا كانت هناك وساطة للجامعة العربية، على خلفية إعلان ليبيا مقاطعة القمة، على ضوء حرق العلم الليبي في بيروت أمس.

وأضاف المتحدث في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، قبيل الإعلان عن توجه وفد الجامعة العربية غدا الأربعاء، إلى لبنان للمشاركة في أعمال "القمة العربية التنموية"، أن ليبيا أعلنت رسمياً مقاطعتها للقمة الاقتصادية التي ستعقد في بيروت على ضوء أقدام "حركة أمل" اللبنانية بحرق العلم الليبي في بيروت، واصفاً تلك الواقعة بالمؤسفة، مشيرا إلى أن الجانب الليبى اعتبرها بمثابة إهانة لرمز الدولة، حيث اتخذ موقفه بالمقاطعة، وأعرب عن أمله في أن تحقق القمة النجاح المنشود.