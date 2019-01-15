إزالة 32 حالة تعد على أملاك الدولة بكفر الدوار

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة لليوم الرابع ضمن حملات "الموجه 12" لإزالة التعديات على أراضي الدولة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 32 حالة تعد على أملاك الدولة بنطاق قرية دفشو في كفر الدوار، بمساحة إجمالية ألف و 933 مترًا مربعًا، تنوعت ما بين "محلات بالطوب الأبيض، صبة خرسانية، محلات بالصاج، وعشش"، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مركز شرطة كفر الدوار، وجهاز حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والصرف الزراعي، وبمرافقة مسؤولي تعديات الوحدة والقرية.

جاء هذا في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.