اعترفت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد بضعف التنسيق بين الوزارات المختلفة بشأن التعامل مع الملف الأفريقي.

وقالت خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب إننا نحتاج للتنسيق مع وزارة الخارجية الفترة المقبلة وتوحيد الأنشطة الصحية ليكون مع وزارة الخارجية خطة متكاملة لقطاع الصحة اي كان من مقدمها.

وقال رئيس لجنة الشئون الأفريقية، طارق رضوان، الوزارات تعمل في جزر منعزلة هذا ما لمسناه بالفعل.

من جهته قال النائب هشام مجدي عضو اللجنة "كنت أنوي أن أبدأ وأقول لك الله عليكي، لا الله عليكي ٣ مرات".

وأثنى مجدي على "الأسلوب الراقي في الحديث عن الأشقاء الأفارقة"،كما أشاد بخطة الوزارة في العمل على إيجاد سوق للدواء في أفريقيا، وأضاف "والله عليكي لأنك صريحة في الحديث عن عدم توحيد الجهود".