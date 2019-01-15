قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن المجتمع الدولي وافق من خلال استراتيجية التنمية المستدامة 2030 على خطة عمل لتحقيق الرخاء لشعوب الكوكب والتي تبدأ بالقضاء على الفقر بكل أشكاله وأنواعه وتحقيق تنمية الإنسان، معقبًا: «البشر هم الثروة الحقيقية للأمم».

وأشار، خلال مراسم تسلم بلاده قيادة مجموعة الـ77 والصين من مصر، مساء الثلاثاء، إلى ضرورة التأكد من ضمان وحماية حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي والاستعماري في التنمية عملًا بقرارات المجموعة والقانون الدولي.

وواصل: «الحق والتنمية مبادئ نسعى لتحقيقها وتعزيزها وفقًا للقانون الدولي»، متابعًا أنه لا يجب أن يتم استثناء فلسطين من حقوق الدول والمجتمعات بالتنمية فهي تقع تحت الاحتلال والاستعمار.

وأجريت اليوم الثلاثاء مراسم تسليم رئاسة مجموعة الـ 77 والصين من مصر إلى فلسطين في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا اسبينوزا، وسكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.