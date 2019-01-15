اعتماد لجنة أخلاقيات البحث بأسنان بني سويف من المكتب الدولي للحماية العلمية



أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي لكلية طب الأسنان من المكتب الدولي لحماية البحث العلمي بالولايات المتحدة الأمريكية، مما يتيح إجراء أبحاث متعددة المراكز، وإثراء البحث العلمي لكي يكون على أسس أخلاقية معتمدة، وكشرط أساسي للنشر في المجلات العلمية المعتمدة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الهدف من اللجنة حماية حقوق وسلامة جميع الموضوعات البحثية، عن طريق توجيه النصائح والاستشارات للمحققين في تصميم المشاريع البحثية لتقليل الأضرار المحتملة على الأشخاص، ومراجعة المشروعات البحثية التي تتناول الموضوعات البشرية قبل الشروع في البحث، والموافقة على الأبحاث التي تفي بالمعايير المحددة لحماية الأشخاص، ومراقبة الأبحاث المعتمدة للتأكد من أن المواد البشرية محمية بالفعل.

و أضاف رئيس الجامعة إلى أن اللجنة يمكن أن تشارك فيها العديد من الكليات بالتعاون مع كلية طب الأسنان، مثل الكليات الطبية والصحية، والمراكز البحثية بوزارة الصحة، والقطاعات الصحية الأخرى.