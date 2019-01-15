الخارجية الروسية: موسكو لا تتدخل في شئون اليونان والدول الأخرى

نفى نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم الثلاثاء، أن تكون بلاده تتدخل في شئون أي بلد آخر لمجرد تعبيرها عن موقفها من مسألة تغيير اسم دولة مقدونيا.

وقال جروشكو، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن روسيا لا تتدخل في شئون الدول الأخرى، ولكنها ستواصل التعبير عن وجهة نظرها في المسائل المشمولة في صلاحيات مجلس الأمن الدولي.

وجاء هذا النفي على خلفية انتقاد اليونان بيانا عن وزارة الخارجية الروسية بشأن إعادة تسمية جمهورية مقدونيا، حيث أكدت أثينا في انتقاداتها رفض ما تقوم به موسكو من تدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، أمس، أن موسكو تعتبر أن إعادة تسمية مقدونيا تجري بهدف ضم "قسري" لهذه الدولة إلى حلف (الناتو) في انتهاك واضح للقانون المقدوني، حيث يتم تجاهل موقف رئيس جمهورية مقدونيا ورأي أغلبية سكانها، الذين يرفضون صفقة "بريسبان".

وأشارت الخارجية الروسية أيضا إلى أن الاحتجاجات المتواصلة في (سكوبي) والمدن المقدونية الأخرى تظهر الاستقطاب العميق في المجتمع.

يُذكر أن استفتاءً قد جرى في مقدونيا بخصوص الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف (الناتو) بعد التوقيع على الاتفاق بين جمهورية مقدونيا والجمهورية اليونانية.