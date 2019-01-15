هشام ماجد: أحمد فهمي قرر الانفصال عني أنا وشيكو بسبب «الخناقات»

قال الفنان هشام ماجد، إن قرار انفصال الثلاثي الفني الذي كونه بالاشتراك مع الفنانين أحمد فهمي وشيكو جاء بسبب بعض الخلافات الفنية التي نشبت بينهم أثناء الإعداد والتحضيرات لعدة أعمال كانوا يخططون لكتابتها سينمائيًا من أجل الاستقرار على أفكارها النهائية.

وأضاف "ماجد" في لقائه ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على فضائية "النهار" مساء أمس الاثنين، أن الفنان أحمد فهمي قرر الانفصال عنه وعن الفنان شيكو، ويبدأ العمل بشكل مستقل بعيدًا عنهما، قائلًا: "الانفصال مكانش سببه النفسنة ولا حاجة، كلنا بنتمنى النجاح لبعض، لكن أحمد قرر الانفصال لما المشاكل والخناقات كترت".

وأشار إلى استمرار الصداقة بينهم على الرغم من التفكك وانفصال "فهمي" عنهما، مؤكدًا أنه حزن لقرار "فهمي" بالانفصال، إلا أنه قرر مع شيكو الاستمرار في العمل والتغلب على تلك الأزمة.

وتابع "زعلت بعد ما انفصلنا عن بعض عشان حسيت إن ده هيقلل مننا، وإن الناس حابة تشوف التركيبة بتاعننا كده، وتشوفنا احنا التلاتة مع بعض، وإن ممكن بعد كده الناس تعاقبنا بأنهم ميدخلوش الفيلم لو احنا التلاتة مش مع بعض، حتى لو عملنا فيلم حلو".

وكون الثلاثي أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو، ثلاثًيا ناجحًا في عدد من الأفلام منها "الحرب العالمية الثالثة" و"ورقة شفرة" و"بنات العم" و"سمير وشهير وبهير" و"الرجل العناب"، لكنهم أنفصلوا فنيًا واستمر هشام ماجد وشيكو يعملان سويًا وقدما سويًا "حملة فريزر" و"قلب أمه"، بينما قدم "فهمي" أفلام بمفرده منها "كلب بلدي" و"الكويسين".