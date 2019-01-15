أكد جنارو جاتوزو المدير الفني لنادي ميلان أن على فريقه السعي لتحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس والتي ستُقام غدًا الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة) بمدينة جدة السعودية.

وقال جاتوزو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن يوفنتوس فريق قوي وله شخصية مميزة في إيطاليا وأوروبا خلال السنوات الماضية ولكن ليس دائمًا من يفوز هو الأقوى.

وتحدث عن مهاجمه الأرجنتيني جونزالو هيجواين وقال: "هو يتدرب بشكل جيد و يوجه تركيزه للقاء غدًا رغم الإشاعات التي تواجهه".

وواصل:" الأضواء دائماً ما تطارد كريستيانو و ليس العكس، وعلى مدار سنوات أثبت ذلك بنجاحه المتواصل، لذلك علينا ألا نفكر في مدى قوة اليوفي و نركز على تقديم أفضل أداء."

وأعرب مدرب الميلان عن سعادته بقدومه للمملكة العربية السعودية، ومشاركة المرأة في المشهد الرياضي و تواجدهم بالمدرجات، مؤكدًا أن جدة مدينة جميلة وأنه سعيد لإقامة مباراة السوبر فيها.