طوارئ بكفر الدوار للتعامل مع مياه الأمطار

أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة؛ للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، حيث كثفت قيادات الوحدة من مرورها على الشوارع الرئيسة والفرعية؛ للتأكد من تسهيل الحركة المرورية.

واستأنفت الوحدة المحلية بكفر الدوار، العمل صباح اليوم الثلاثاء، بالدفع بمعداتها بعدد من المناطق والشوارع بنطاق المدينة؛ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، تزامنًا مع سقوطها بنطاقي المدينة والمركز، وذلك بمناطق "مدخل كفر الدوار، ودوران سيدي شحاتة، التمليك، شارع أحمد عرابي، وبجوار المرور"، وكذلك تسليك خط المطر بشارع لقاء بمنطقة الحدائق.