«فولكسفاجن»و«فورد»تعلنان اقتصار تحالفهما على الشاحنات الخفيفة مبدئيا

أعلنت شركتا "فولكسفاجن" الألمانية و"فورد" الأمريكية اقتصار تحالفهما مبدئيا على قطاع الشاحنات التجارية الخفيفة.

جاء ذلك وفقا لما أكده كل من هربرت ديس، رئيس فولكسفاجن وجيم هاكيت، رئيس فورد، في ديترويت اليوم الثلاثاء، حيث أوضح الاثنان أن الخطوة الملموسة الأولى في التعاون بين الجانبين ستتمثل في التطوير المزمع لشاحنات وسيارات بيك آب متوسط الحجم وذلك اعتبارا من عام 2022.

وأشارت توقعات الاثنين إلى بدء تحسن نتائج التشغيل اعتبارا من عام 2023، كما لفتا إلى أنه من غير المزمع ربط رأس المال بين الشركتين، وتابعا أن الجانبين يدرسان التعاون في مجال صناعة السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة وخدمات التنقل.

كان مجلس الإشراف والمراقبة على فولكسفاجن وافق يوم الجمعة الماضي على اتفاق مبدئي للتعاون المزمع مع فورد، ويهدف التعاون في مجال صناعة الشاحنات الخفيفة إلى توفير التكاليف.

وبحسب تقديرات ديس، فإن أداء الشركتين في هذه الشريحة صغير للغاية لدرجة لا تسمح لهما بلعب دور على المستوى العالمي، ورأى أن الشركتين يمكنهما معا تقاسم النفقات المخصصة للبحث والتطوير في هذا المجال، كما يمكنها تحسين الاستفادة من مصانعهما.

ووصل إجمالي مبيعات الشركتين من الشاحنات التجارية الخفيفة في العام الماضي إلى نحو 2. 1 مليون سيارة، وترى فولكسفاجن أن الشركتين يمكنهما بذلك أن يكوِّنا أكبر تعاون في هذه الشريحة، مشيرة إلى أن الطلب على سيارات البيك آب المتوسطة الحجم والشاحنات سيرتفع عالميا خلال الأعوام الخمسة المقبلة.