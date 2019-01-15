«تواضروس» يشهد توزيع جوائز مسابقة «مصر جميلة» بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

اليوم.. انطلاق المؤتمر الإقليمي للتنمية المستدامة باتحاد الصناعات

«جمعة» يعقد مؤتمرا صحفيا لاستعراض استعدادات المؤتمر الدولي الـ29 للمجلس الأعلى بالأوقاف