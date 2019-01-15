«تواضروس» يشهد توزيع جوائز مسابقة «مصر جميلة» بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

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يوزع المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية جوائز مسابقة التصوير "مصر جميلة"، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.