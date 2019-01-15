السياحة الدينية: التعاقد مع شركة أورانج لحل أزمة تعطل نظام العمرة

كشف أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية، عن التعاقد مع شركة أورانج لتوفير خط داتا 16 جيجا، من أجل تجاوز أزمة تعطل نظام عمل العمرة، مضيفا أنه سيتم أيضا التعاقد مع إحدى شركات الاتصالات الأخرى لتكون بديلا في حال حدوث أزمة وقوع السيستم، مشددا أنه لم تحدث خسائر لأي شركة سياحية جراء هذا العطل، وما تم تداوله بشأن ذلك ليس له أساس من الصحة.

وأكد إبراهيم، في تصريحات صحفية له علي هامش انتخابات مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية الجارية حاليا بأحد فنادق القاهرة، الانتهاء أزمة السيستم الخاصة بتسجيل المعتمرين، وجار تسجيل طلبات الشركات الراغبة في تسجيل بيانات المعتمرين دون وجود أي أزمة، مضيفا أن نظام عمل العمرة تعطل بعد انتقال قطاع الشركات من مبني وزارة السياحة إلي مبني برج التطبيقيين بالعباسية مما تسبب في إرباك الشركات بسبب ضعف شبكة الإنترنت.

وأضاف إبراهيم، أن عدد المعتمرين الذين غادروا الأراضي المصرية وصل لنحو 75 ألف معتمر خلال شهرين، بينما وصل عدد المعتمرين الذين قاموا بتسجيل بياناتهم حتى الآن على السيستم نحو 95 ألفا، متوقعا أن يتم الوصول إلى "الكوتة" كاملة والبالغة 500 ألف نهاية الموسم بعد انتهاء شهر رمضان.

وتوقع أن تغادر لجنة الحج والعمرة الأسبوع المقبل إلى الأراضي المقدسة لمناقشة الترتيبات الخاصة بالحج، ودراسة أسعار الخدمات مع الطوافة.

وكانت شركات السياحة، بدأت اليوم الثلاثاء، تلقى طلبات حجز برامج الحج السياحي، وهي السابقة الأولى للوزارة التي تسمح فيها بفتح باب التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بثمانية أشهر تقريبا، ما يعطى فرصة أكبر للاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة والشركات السياحية وكذلك المواطنين.

يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اعتمدت الضوابط المنظمة للحج السياحي للعام الجاري، التي تقدمت بها اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة مجدي شلبى رئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة.

وتضمنت الضوابط، تحصيل 20 ألف جنيها كمبلغ جدية الحجز للمستوى السياحي خمس نجوم، و15 ألف جنيه كمبلغ جدية حجز للمستوى السياحي أربع نجوم، و10 آلاف جنيها للمستويين الاقتصادي والبري، وذلك وفق آلية تسمح بإيداع واسترداد مبلغ جدية الحجز من قبل المواطن.