انطلاق اجتماع العمل السوداني - الصيني المشترك الأسبوع المقبل بالخرطوم

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ينطلق بالخرطوم الأسبوع المقبل اجتماع العمل المشترك السوداني الصيني، بمشاركة وفد رفيع المستوى من جمهورية الصين، وذلك للتشاور حول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما المشاريع الاقتصادية المنتجة والتي تم طرحها خلال زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى بكين.

وبحث رئيس مجلس الوزراء السوداني معتز موسى - خلال لقائه أمس الاثنين، بوزير الدولة بوزارة الخارجية أسامة فيصل، الترتيبات الجارية لعقد اجتماع العمل المشترك بين البلدين والتحضير الجيد لهذه الاجتماعات.

وأشاد موسى بالعلاقات الأخوية مع جمهورية الصين، والتقدم المحرز في عدد من الملفات الحيوية خاصة الاقتصادية.

في سياق متصل، أكد موسى مواصلة الجهود والتنسيق بين الأجهزة والمؤسسات المختلفة لتطوير مناخ الاستثمار وجودة أداء الأعمال في السودان.

واطلع موسى على التقرير الذي صدر مؤخراً من البنك الدولي والمختص بأداء الأعمال، حيث تضمن التقرير تقدم السودان وحيازته على المركز الـ11 للدول التي حققت إصلاحات في العام الماضي.

وتعرف رئيس مجلس الوزراء على عمل لجنة حماية الأطفال من النزاعات، وإعلان الأمم المتحدة خروج السودان من القائمة السوداء لدخول الأطفال في النزاعات والحروب.