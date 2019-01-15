أمير الكويت يفتتح المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد

يفتتح أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لمكافحة الفساد، والذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد الكويتية (نزاهة)، بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة، بمشاركة دولية واسعة.