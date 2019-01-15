رئيس «خارجية النواب»: ترحيل شخصين بعد توقيفهما في مصر حق أصيل لصيانة الأمن القومي

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائب كريم درويش إن ترحيل شخصين بعد توقيفهما بالمطارات المصرية، إجراء تتخذه كافة الدول باعتباره حقا أصيلا لصيانة أمنها القومي وتحقيقا للسلم والأمن الدوليين.

وأضاف في بيان له اليوم الثلاثاء أن الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة عبر الوطنية من الجرائم المهددة للأمن والاستقرار الدوليين.

وتابع: إن المحاولات الفاشلة كالمعتاد والتي تحاك خارج مصر تستدعى استمرار الزخم المصري لتوضيح الحقائق دوليا عبر الأطر الدولية المختلفة والمعنى بها لجــــــــــــنة العلاقات الخارجية .

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية: وقعت مصر أول اتفاق أمنى مع المانيا الاتحادية في يوليو 2016 لتبادل المعلومات.

وأوضح كريم درويش أنه سبق التحذير من استخدام الشباب وتجنيدهم من قبل الجماعات الإرهابية خاصة مزدوجي الجنسية وذلك لإحداث توتر في العلاقات الدولية بين الدول وبعضها البعض وبالتالي فإن ترحيل هؤلاء الأشخاص يعد قراراً صائبا في هذا الشأن.

واختتم درويش حديثه بالإشادة بالسلطات المصرية وبتأكيده على اعتزاز مصر بعلاقاتها مع كافة دول العالم واحترامها لاتفاقاتها وترحيبها بالتعاون مع كافة الدول الحريصة على مجابهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار باعتباره مصلحة.

كانت مصر قد رحلت شخصين إلى ألمانيا يشتبه في انتماءهما إلى تنظيم داعش الإرهابي.