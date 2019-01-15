منظمة التحرير تطالب بإعادة النظر في تقليص مساعدات 360 ألف لاجيء فلسطيني

دعا رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي منظمة الغذاء العالمي بإعادة النظر في تقليص مساعداتها للأسر الفقيرة في الأراضي الفلسطينية، محذرا من مخاطر ذلك على المستفيدين من برنامج الغذاء العالمي، والذي يقدر عددهم بـ360 ألف شخص.

وأوضح أبو هولي في بيان اليوم الثلاثاء، أن انقطاع المساعدات عن نحو 27 ألف فلسطينيا في الضفة الغربية منذ الأول من يناير الجاري، إلى جانب تقليص قيمة بطاقات البرنامج لشراء منتجات أساسية من المتاجر المحلية بنسبة 20% لأكثر من 165 ألف فلسطينيا، من بينهم 110 آلاف في قطاع غزة يعتمدون بشكل أساسي على هذه المساعدات، مما سينذر بكارثة إنسانية في ظل تفشي البطالة والفقر بشكل كبير في المجتمع الفلسطيني واستمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يعتمد 80% من سكانه على المساعدة الدولية.

وطالب أبو هولي الدول المانحة والممولة والداعمة لبرنامج الغذاء العالمي بسرعة التحرك والاستجابة لنداء منظمة الغذاء العالمي، لتغطية العجز المالي في موازنتها، والتي تقدر بـ57 مليون دولار.