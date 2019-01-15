إغلاق 67 مؤسسة طبية وصيدلية لمخالفة الاشتراطات الصحية في الغربية

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وافق اللواء هشام السعيد محافظ الغربية على الإغلاق الإداري لعدد 67 مؤسسة طبية وصيدلية خاصة لمخالفتها للاشتراطات الطبية، كما وافق على ترخيص 55 مؤسسة طبية جديدة.

جاء ذلك بناءًا على مذكرة مديرية الشئون الصحية بالغربية، التي تضمنت تقرير مرور اللجان الطبيية المفاجيء خلال شهري نوفمبر وديسمبر على 1814 مؤسسة طبية ومخازن أدوية ومكاتب رعاية الطفل ومكاتب الصحة وسلاسل التبريد ومخازن الطعوم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محافظ الغربية بتفعيل دور اللجان الطبية ومرورها الدوري والمفاجيء على كافة المنشآت الطبية بالمحافظة لمراجعة الاشترطات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جدير بالذكر أنه تم الإغلاق الإداري لعدد 13 عيادة خاصة و4 عيادات أسنان و29 معمل تحاليل و19 مركزا طبيا ومركز للبصريات ومستشفى.

وتم ترخيص 35 عيادة خاصة و14 عيادة أسنان و2 مركز للعلاج الطبيعي و2 مركز طبي و2 مركز للبصريات.

ووجه محافظ الغربية وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المؤسسات الطبية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشيراً إلى أن الدولة تعمل جاهدة على توفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين بما لايخل بالشروط والمعايير القياسية المتعارف عليها دولياً حتى لاتؤثر بالسلب على متلقي الخدمة الطبية.