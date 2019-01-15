دبي القابضة تتفاوض على شراء مجموعة فنادق عالمية من ملياردير تركي

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة "دوجوس هولدنج" المملوكة للملياردير التركي "فريت ساهينك" تجري محادثات لبيع مجموعة من أشهر الفنادق الفارهة في أوروبا إلى شركة "دبي القابضة" في إطار خطة الملياردير التركي لإعادة هيكلة ديون شركاته.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها القول إن المحادثات تشمل مجموعة من الفنادق الشهيرة منها "كابري بلاس" في إيطاليا و"ألدروفاندي فيلا بورجيس" في روما و"جراند حياة" في إسطنبول.

وبحسب المصادر فإن "مجموعة الجميرة" الفندقية الإماراتية المملوكة لشركة "دبي القابضة" ستدير الفنادق الأوروبية في حال إتمام الصفقة.

أشارت بلومبرج إلى أن "ساهينك" الذي كان في وقت من الأوقات أغنى رجل في تركيا، استثمر بكثافة في قطاع الفندقة داخل وخارج تركيا بعد بيع حصته في شركة "توركي جارانتي بانكاسي" مقابل حوالي 5ر5 مليار دولار.

وتبحث مجموعة "دوجوس هولدنج" عن مشترين للفنادق الأوروبية الشهيرة منذ شهور، بحسب المصادر، في ظل المخاوف من تراجع قيمة العملة التركية التي جعلت من الصعب على الشركات التركية سداد ديونها الدولارية.

وفي ديسمبر الماضي عقدت "دوجوس هولدنج" اتفاقا مع مجموعة بنوك أغلبها تركيا لإعادة جدولة ديونها.