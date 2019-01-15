انطلاق الدورة الـ37 للممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي

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تنطلق اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة العادية السابعة والثلاثين للممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي بأديس أبابا للإعداد للقمة الأفريقية المقبلة المقرر عقدها يومي 10 و11 فبراير المقبل ويتسلم خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد.