قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن ملف القمامة معقد جدًا ويواجه تحديات تمويلية ومؤسسة وتهالك بنية تحتية وتشريعية متراكمة منذ 30 عامًا، متابعة أن الوزارة عملت الفترة الماضية على بناء قاعدة تأسيسية لمنظومة المخلفات.

وأوضحت، خلال لقائها ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الاثنين، أنه كان لابد من الفصل بين التخطيط والتنفيذ والمراقبة، لذلك تم إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات الذي يتبع الوزارة.

وتابعت أن «البيئة» دورها يقتصر على إعداد المخططات وتقديم الدعم الفني ودراسة التكنولوجيات الخاصة بمنظومة المخلفات بشكل عام ووضع الآليات الخاصة بالرقابة، بينما تتولى وزارة التنمية المحلية متمثلة في المحافظات والمحليات تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

وأضافت أنه تم وضع 4 برامج تنفيذية للمحافظات؛ الأول إنشاء البنية التحتية متمثلة في المحطات الوسيطة والمصانع والمدافن، والثاني توثيق عقود التشغيل، والثالث الاستثمار في المصانع وإشراك القطاع الخاص، أما الرابع المشاركة المجتمعية التي لابد منها لتغيير ثقافة المواطن في التعامل مع منظومة المخلفات.