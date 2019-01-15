الناشرين المصريين: 750 ناشرا في الدورة الـ50 لمعرض الكتاب

قال الدكتور سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إنه من المقرر افتتاح الدورة الـ50 من معرض القاهرة الدولي للكتاب يناير الجاري، بمشاركة حوالي 750 ناشرًا مصريًا بشكل مباشر.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس الاثنين، أنه من المتوقع أن يصل إجمالي عدد الناشرين المصريين المشاركين في معرض الكتاب في نسخته الخمسين إلى قرابة 1300 ناشر بعد إضافة التوكيلات.

وأوضح رئيس «الناشرين المصريين»، أن المعرض هذا العام يسمح لكل ناشر بعدد 3 توكيلات بدلًا من 2 ودون أية رسوم، متابعًا أن الاشتراكات والإيجارات قد حظيت بدعم كبير من الهيئة العامة للكتاب يصل إلى ضعف سعرها المستحق.

وواصل أن إيجار سعر المتر يصل إلى 6 آلاف جنيه، لكن تم دعمه على الناشر المصري حتى وصل إلى 1200 جنيه، مشيرًا إلى وجود خصومات إضافة لأعضاء اتحاد الناشرين المصريين تصل إلى 960 جنيها للمتر.

وتنطلق الدورة الـ50 من معرض القاهرة الدولي للكتاب رسميًا في الثاني والعشرين من يناير الجاري، أما الافتتاح الجماهيري سيكون في الثالث والعشرين، وذلك بمقر أرض المعارض الجديدة، في التجمع الخامس، خلف مسجد المشير طنطاوي.