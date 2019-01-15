الداخلية الأفغانية: مقتل مدني في انفجار قنبلة مغناطيسية في كابول

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش، اليوم الثلاثاء، أن مدنيا قُتل إثر انفجار قنبلة مغناطيسية استهدفت سيارة مدنية بالعاصمة "كابول".



ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن المتحدث الأمني قوله: إن القنبلة استهدفت صباح اليوم سيارة مدنية في محيط ساحة عبد الحق في منطقة "الشرطة التاسعة" بالمدينة، ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.



وكانت عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت بالقرب من محل إقامة للمغتربين في مدينة كابول في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 113 آخرين.