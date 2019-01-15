إطلاق نار وأنباء عن احتجاز رهائن في فندق بالعاصمة الكينية

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أفادت وسائل إعلام كينية بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار في حي "ويستلاندز" بالعاصمة نيروبي.

ونقل موقع "ذا ستار" عن مصدر محلي أنه سمع دوي انفجارات ضخمة أعقبها إطلاق نار بالقرب من فندق "دوسيت" في الحي.

وأضاف المصدر أن الشرطة بدأت عملية في المنطقة.

وأعلنت الشرطة أنها نشرت قوات تابعة لوحدة مكافحة الإرهاب في المنطقة.

ونقل الموقع عن مصادر أمنية من موقع الهجوم أن منفذي الهجوم "يرتدون سترات واقية ضد الرصاص".

وكشفت المصادر أنه "جرى احتجاز رهائن في الفندق".

وسبق أن تعرضت نيروبي لهجمات نفذتها حركة الشباب الناشطة في الجارة الصومال.