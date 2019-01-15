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السلطات الكينية: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم نيروبي إلى 3 قتلى

نيروبي - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 15 يناير 2019 - 9:01 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 يناير 2019 - 9:01 م

أعلنت السلطات الكينية ارتفاع حصيلة القتلى جراء الهجوم الذي شنته حركة الشباب الصومالية في نيروبي إلى 3 قتلى.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم استهدف مجمعًا يضم فندقًا ومكاتب بالعاصمة.
كانت حركة الشباب الصومالية المتطرفة قد أعلنت مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في ضاحية "ويستلاندز" بالعاصمة نيروبي.

وصرح المتحدث باسم الشرطة الكينية تشارلز أوينو بأنه تم إرسال ضباط من وحدة مكافحة الإرهاب إلى موقع الهجوم.
وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا على منطقة الهجوم، وتعمل على إجلاء الأشخاص المتواجدين داخل المنطقة، كما هرعت سيارات الإسعاف ورجال الإطفاء إلى موقع الهجوم.

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