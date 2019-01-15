قرر الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، عقد جلسة طارئة لمجلس التأديب الأعلى، استجابة لطلب وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار؛ لإعادة النظر في عقوبة الطالب محمود المقيد بالفرقة الأولى في كلية الحقوق، والمعروف إعلاميًا بطالب«حضن المنصورة».

وقرر مجلس التأديب الأعلى المنعقد اليوم الثلاثاء، تخفيف العقوبة على الطالب والاقتصار فقط على حرمانه من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، بدلًا من فصله لمدة عامين.

وأكدت الجامعة في بيانًا لها اليوم، أن القرار جاء حرصًا على مستقبل الطالب، وتقديرًا لحداثة سنه، وعدم درايته باللوائح الجامعية، وتقدمه بالاعتذار عن الفعل المرتكب، والتعهد بعدم تكراره، والتزامه بالقيم والأخلاق الجامعية.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة تثقيف الطلاب واطلاعهم على اللوائح الجامعية، وعقد العديد من الندوات للتعريف بميثاق الأخلاق الجامعية، لافتًا إلى تأكيد وزير التعليم العالي على ضرورة نشر الوعي داخل المؤسسات الجامعية، والذي يرسم أطر التعامل في الحرم الجامعي.

وأثارت عقوبة فصل طالبة بجامعة الأزهر نهائيًا، وفصل طالب في جامعة المنصورة لمدة عامين، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«حضن المنصورة»، جدلًا واسعًا، وتدخل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، ووجها بإعادة النظر في العقوبة حرصًا على مستقبلهم وحداثة سنهم، وتم حرمان الطالب والطالبة من دخول امتحانات الفصل الأول في العام الدراسي الحالي.