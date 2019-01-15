الرئيس الأمريكي: سنتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن بلاده ستتوصل لاتفاق تجاري مع الصين.
وقال ترامب في تصريح بالبيت الأبيض ”إننا نبلي بلاء حسنا مع الصين، أعتقد أننا سنستطيع إبرام اتفاق"، مضيفًا أن المحادثات تسير على ما يرام.