المتحدث باسم الرئيس التركي يؤكد عقد قمة جديدة مع «بوتين»

أكد إبراهيم قالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء على عقد قمة جديدة بين اردوغان وبوتين.

وأوضح قالين، أن أردوغان سيتوجه إلى روسيا ليوم واحد لعقد اللقاء، مشيرا إلى أن اللقاء سيتناول الوضع في سورية بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الطاقة والاقتصاد والنقل.

وكانت وكالة أنباء (أناضول) التركية الرسمية نقلت اليوم عن اردوغان قوله إنه سيلتقي بوتين "حسب أقوى الترجيحات في الثالث والعشرين من يناير الجاري"، لكنه لم يشر إلى مكان القمة.

وتأتي القمة الجديدة بين اردوغان وبوتين قبل انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

ولم يصدر عن الجانب الروسي بعد تأكيد للقمة الجديدة.

وتدعم تركيا قوات المعارضة السورية، فيما تدعم روسيا قوات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.