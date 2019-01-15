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رئيس المفوضية الأوروبية يعود إلى بروكسل للتعامل مع تداعيات التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد

بروكسل - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 15 يناير 2019 - 7:39 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 يناير 2019 - 7:39 م

عاد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إلى بروكسل مبكرا من مدينة ستراسبورج الفرنسية من أجل التعامل مع قضايا خروج بريطانيا من الاتحاد في أعقاب تصويت الليلة في البرلمان البريطاني ، حسبما قال المتحدث باسمه مارجاريتيس شيناس على موقع تويتر.

وتابع شيناس على تويتر "عاد يونكر إلى بروكسل عصر اليوم لإدارة الموقف في أعقاب تصويت مجلس العموم البريطاني. من المهم أن يكون متواجدا ويعمل في بروكسل خلال الساعات القادمة".

وكان من المفترض أن يظهر يونكر إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدور سانشيز في نقاش في وقت مبكر من غد الأربعاء في البرلمان الأوروبي حول مستقبل أوروبا.

يذكر أن البرلمان الأوروبي يعقد جلساته الموسعة ستراسبورج.

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